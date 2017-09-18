Rıdvan Dilmen övgü yağdırdı

Beşiktaş -Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın Cenk Tosun ve Quaresma'nın attığı gollerle2-0 kazandığı maç sonrası şu değerlendirmeleri yaptı:Quaresma'nın o çalımına 'krampon çalımı' derler. İki kişinin arasına dalışı ve vuruşu, muazzam bir gol. Porto maçında 3. golde topu kim getirdi? Caner. Bugün son dakikada Lens'e topu kim getirdi? Caner. İlk asisti kim yaptı? Caner. Cenk, Porto maçında 3 kişilik oynuyor. Bugün yine aynı performansı ortaya koydu. Hem fizik hem kafa olarak çok iyi. 1-0 öndeyken tek kale oynayan takım şampiyonluğa oynar. Bayern, Real böyle. Bugün golden son 20 dk. ablukaya aldı Beşiktaş. Beşiktaş'ta tesadüf değil Demba Ba, Gomez, Cenk bu kadar gol atmaları tesadüf değil. Bu kadar ortaya ben de atarım herhalde.Bir takımın bu kadar coşkuyla oynaması güzel bir şey. Burada Galatasaray'ın da devreye girmesi önemli. Taraftar da oyuncular da aman dikkat diyor. Beşiktaş bu hafta içi dinlenme şansı bulacak bu önemli avantaj.Beşiktaş, kendi özelliğini rakibe kabul ettirmek isteyen bir teknik adamı var. Tribünlerin desteğini de alıyor. İyi futbol oynatıyor, desteği alıyor. Türkiye'de iyi futbol oynatan 2-3 tane teknik adam var. Fatih Hoca'nın 96-2000 dönemi...Beşiktaş'ın hem teknik direktörü, hem yönetimi, hem taraftarı birlikte hareket edebilen iyi bir camia.

"Fenerbahçeliyim ama..."

Beşiktaş 10 gün önce Porto ile oynadı ya! 3 gün önce oynadı biliyorum... Ama hiç öyle gözükmüyor! Bir rakip takım taraftarı olarak Beşiktaş'a imreniyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'a imrendim. Çok istekli arzulu oynuyorlar, 1-0 oldu bırakmadılar. 2-3 olsun istiyorlar.

Güneş kazanmaya doymuyor

Şenol Hoca'nın güzel bir huyu var. Kazanmaya doymuyor. Herkese nasip olmaz bu. Rotasyonu yapmamasının sebebi bu.



Ben nereye geldim!

Son 5 dakikayı baz alacak olursa şöyle der Şenol Güneş. Arkadaşlar beklemeyin ikinciyi atın. Cenk yine yaptı golünü. Negredo diyor ki 'Ben nereye geldim. Bu adam sabah akşam gol atıyor. Caner'i de unutmamak lazım. Caner uzun süren sakatlıktan sonra müthiş döndü. Güzel bir asist yaptı.