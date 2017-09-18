Quaresma ilk golünü attı

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı formayla ilk golünü Atiker Konyaspor mücadelesinde buldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 2. golünü 66. dakikada Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma attı. Deneyimli oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Portekizli oyuncu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Lens'e bırakırken, tribünlerden büyük alkış aldı.

