Quaresma biraz kırık

Siyah -beyazlıların başarılı forveti Cenk Tosun, takım arkadaşlarıyla ilgili ilginç benzetmelerde bulundu. Sezona müthiş başlayan, Porto zaferinde attığı golle alkış alan Milli yıldız, Quaresma hakkında, "Çok iyi bir futbolcu, çok da iyi bir insan. Biraz kırık ama inanılmaz Zaten oynadığı takımlardan her şey açık açık belli, hiçbir şey konuşmamıza gerek yok. Cristiano Ronaldo yokken Quaresma vardı" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki deneyimli forvet, Şenol Güneş'e de "Öğretmen, iyi bir ağabey, baba. Çok iyi bir hoca, iyi bir insan. Hak edene hakkını veren bir hocamız var" sözleriyle övgüler yağdırdı.

ATİBA, AHTAPOT GİBİ

Cenk Tosun, Kanadalı yıldız Atiba için de, "Atiba'ya herkes 'Ahtapot' diyor, bence de gerçekten öyle. Orta sahada, her yerde bitiyor. O kadar çok top çalıyor ki ön taraf ve defansın arasını iyi toparlıyor" yorumunu yaparken; kaptan Oğuzhan için ayrı bir parantez açtı ve şu ifadeleri kullandı: "Benim iki üç kardeşten öte arkadaşım var, Oğuzhan da onlardan biri. Top ayağına geldiğinde beni arıyor." Cenk, Beşiktaş taraftarının da takımını hem iyi hem de kötü zamanda asla yalnız bırakmadığının altını çizdi.

BALDE ISRARI

Quaresma'nın yeni takıntısı, kendisinin yetiştiği Sporting'in alt yapısında oynayan Elves Umar Balde... Her fırsat bulduğunda 1999 doğumlu Afrikalı oyuncunun videolarını Güneş'e izleten Q7, "Benden daha yetenekli, onu alalım" diyor. Güneş her seferinde "tamam" derken, Portekizli oyuncunun Balde'nin videolarını Başkan Fikret Orman'a izlettiğini de öğrendi.