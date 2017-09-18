Negredo yine yedek
Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, bu akşam da maça yedek kulübesinde başlayacak. Siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda 148 dakika şans bulan Negredo, "Böyle bir takımının forvetinin gol atmaması imkansız. Ben de artık gollerime başlamalıyım" diyerek hazır olduğunu ifade etti.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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