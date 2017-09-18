 Negredo yine yedek – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Negredo yine yedek

    Negredo yine yedek
    Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, bu akşam da maça yedek kulübesinde başlayacak. Siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda 148 dakika şans bulan Negredo, "Böyle bir takımının forvetinin gol atmaması imkansız. Ben de artık gollerime başlamalıyım" diyerek hazır olduğunu ifade etti.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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