 Leipzig maçının biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Leipzig maçının biletleri satışa çıkıyor

    Leipzig maçının biletleri satışa çıkıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinin biletleri satışa çıkıyor. Süper Lig ve Kupa maçlarına özel kombine karta sahip olanlar için 19 Eylül'de satışa çıkacak biletler, 21 Eylül Perşembe saat 17.00'de genel satışa sunulacak.

    21.45'te başlayacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde;

    Kategori 1: 450TL
    Kategori 2: 400TL
    Kategori 3: 350TL
    Kategori 4: 325TL
    Kategori 5: 300TL
    Kategori 6: 275TL
    Kategori 7: 160TL
    Kategori 8: 150TL
    VIP: 800TL
    1903 A-E BLOK: 800TL
    1903 B - D BLOK: 850TL
    1903 C BLOK: 900TL

    0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:22
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