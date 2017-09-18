Kardemir Karabükspor'da moraller bozuk
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, son 2 haftadır mağlup oldukları için takımda morallerin iyi olmadığını belirterek, "Fakat geleceğe dair umudumuz yüksek. Bizim iyi bir takımımız var. Önümüzdeki Malatyaspor maçına iyi hazırlanacağız" dedi.
Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı süren Serdar ile hasta olan Yatabare ve Barış katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, İki hafta üst üste mağlup oldukları için takımda morallerin iyi olmadığını söyledi. İyi bir takım olduklarını belirten Gül, şöyle dedi:
"Fakat geleceğe dair umudumuz yüksek. Bizim iyi bir takımımız var. Önümüzdeki Malatyaspor maçına iyi hazırlanacağız. Bu maçla birlikte son 2 haftadaki kötü gidişatı değiştirmek istiyoruz. Bunu değiştirebilecek kapasiteye ve güce sahibiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Bu takım Malatyaspor maçını kazanır. Kazandıktan sonraki maçları da galibiyet seriside yapar. Bunu yapabilecek bir gücümüz var. Takımımız geçen seneden daha iyi bir netice alacaktır. Taraftarlarını mutlu edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Herkes rahat olsun. Ümitsiz olmasın. Takım gerekeni yapacaktır. Malatyaspor mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız bir maç. Galip gelmek istiyoruz. Bunun için de takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. Taraftarlarımızla, şehrimizle hep birlikte kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.''
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:51
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Beşiktaş - Atiker Konyaspor (CANLI ANLATIM)
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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