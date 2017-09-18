Kardemir Karabükspor'da moraller bozuk

Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı süren Serdar ile hasta olan Yatabare ve Barış katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, İki hafta üst üste mağlup oldukları için takımda morallerin iyi olmadığını söyledi. İyi bir takım olduklarını belirten Gül, şöyle dedi:

"Fakat geleceğe dair umudumuz yüksek. Bizim iyi bir takımımız var. Önümüzdeki Malatyaspor maçına iyi hazırlanacağız. Bu maçla birlikte son 2 haftadaki kötü gidişatı değiştirmek istiyoruz. Bunu değiştirebilecek kapasiteye ve güce sahibiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Bu takım Malatyaspor maçını kazanır. Kazandıktan sonraki maçları da galibiyet seriside yapar. Bunu yapabilecek bir gücümüz var. Takımımız geçen seneden daha iyi bir netice alacaktır. Taraftarlarını mutlu edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Herkes rahat olsun. Ümitsiz olmasın. Takım gerekeni yapacaktır. Malatyaspor mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız bir maç. Galip gelmek istiyoruz. Bunun için de takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. Taraftarlarımızla, şehrimizle hep birlikte kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.''



