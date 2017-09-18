Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçında mini bir rotasyon gerçekleştirecek. Genellikle kazanan takımını bozmamaya özen gösteren tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonundaki F.Bahçe, hemen ardından oynanacak Leipzig ve o hafta sonundaki Trabzonspor karşılaşmalarını düşünerek; orta sahanın yükünü çeken Atiba'yı dinlendirme kararı aldı. Kanadalı yıldızın yerine bu akşam Gary Medel ilk 11'de sahaya çıkacak. Süper Lig'de 17, Şampiyonlar Ligi'nde de 26 dakika şans bulan Şilili yıldız, Konyaspor maçında orta sahanın yükünü üstlenecek. Pitbull lakaplı Medel için siyah- beyazlılar, "Isırmaya hazır" diyerek hırsıyla kalitesini bu maçta ortaya koyacağından emin.

LENS DE İLK 11'DE



Bu arada Quaresma'nın da Konya maçında kulübede olacağı belirtildi. Atiba gibi Portekizli yıldızın da aynı zorlu periyot nedeniyle dinleneceği, yerine de Lens'in ilk 11'de forma şansı bulacağı belirtildi. Geride kalan 4 haftada sadece Karabük maçında 60 dakika sahada kalan ve Kasımpaşa maçının son 16 dakikasında oynayan Lens'i stres bastı. Hollandalı oyuncu, Ocak ayına kadar kendisini göstermek ve Beşiktaş'ın bonservisini alması için gerekli performansı ortaya koymak istiyor.