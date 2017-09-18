Cenk Tosun'a büyük onur
Şampiyonlar Ligi'nde Cenk Tosun'un Porto maçında kaydettiği gol haftanın golü seçildi.
Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol UEFA'nın yaptığı anket sonucu Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi. Cenk, ankette yer alan Pedro ve Messi'nin aldığı oyu tek başına topladı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Avrupa'nın beğenisini toplamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı oyuncunun Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk mücadelesi olan Porto maçında attığı gol UEFA'nın yaptığı ankette haftanın gole seçildi. Tosun'un, Porto ağlarına gönderdiği top, oylamaya katılanlar tarafından büyük beğeni topladı ve yüzde 37 gibi yüksek bir oy aldı. Cenk Tosun'u Chelsea'nin İspanyol yıldızı Pedro Rodriguez yüzde 19'luk oy oranıyla takip ederken, Barcelona'nın süperstarı Messi ise 3. sırada yer aldı. Messi'nin Juventus ağlarına gönderdiği gol, topladığı yüzde 18'lik oyla 3. sırada kendisine yer buldu. Cenk Tosun'un aldığı oy, Pedro ve Messi'nin oylarının toplamına eşit oldu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:34
-
Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 8
Yorum
Ufuk gerçekten güzel gol ama oyların yüzde 75'ini bizler veriyoruz unutmayın .)
-
G.Saray'a genç yetenek
Toplam 10
Yorum
Karadeniz Elimle getirdim tesisteki güvenlikciye takildim bahsettigim alman u 20 takiminda görev almis bir genc simdi verin 3 veya 5 milyon euro alin.
-
Galatasaray duvarı
Toplam 7
Yorum
GS SEVİNİN GS FOTBOLCULARI SENEYE FOTBOLCULARIN MAAŞ ÖDENMEZSİN OZAMAN GÖRÜRÜZ BORC 2 MİLYAR DOLAR NEDEMEK LA YUH BU SENE FB ŞAMPIYON
Cenk Tosun'a büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.