Cenk Tosun'a büyük onur

Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol UEFA'nın yaptığı anket sonucu Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi. Cenk, ankette yer alan Pedro ve Messi'nin aldığı oyu tek başına topladı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Avrupa'nın beğenisini toplamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı oyuncunun Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk mücadelesi olan Porto maçında attığı gol UEFA'nın yaptığı ankette haftanın gole seçildi. Tosun'un, Porto ağlarına gönderdiği top, oylamaya katılanlar tarafından büyük beğeni topladı ve yüzde 37 gibi yüksek bir oy aldı. Cenk Tosun'u Chelsea'nin İspanyol yıldızı Pedro Rodriguez yüzde 19'luk oy oranıyla takip ederken, Barcelona'nın süperstarı Messi ise 3. sırada yer aldı. Messi'nin Juventus ağlarına gönderdiği gol, topladığı yüzde 18'lik oyla 3. sırada kendisine yer buldu. Cenk Tosun'un aldığı oy, Pedro ve Messi'nin oylarının toplamına eşit oldu.