Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta derbi öncesinde yaşanan sakatlık moralleri bozdu

Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, sağ bek olarak başladığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Maçın 35. dakikasında sakatlanan Adriano, bu sakatlığın ardından kendini denedi ama sakatlığı düzelmeyince 40. dakika kenara geldi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.