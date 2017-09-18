 Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

    Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

    Beşiktaş'ta oyuna sağ bek olarak başlayan Adriano Coreira, yaşadığı sakatlık nedeniyle 40. dakikada kenara alındı

    Beşiktaş'ta derbi öncesinde yaşanan sakatlık moralleri bozdu

    Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, sağ bek olarak başladığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Maçın 35. dakikasında sakatlanan Adriano, bu sakatlığın ardından kendini denedi ama sakatlığı düzelmeyince 40. dakika kenara geldi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:42
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