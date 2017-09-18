Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, yeşil-beyazlı ekibi 2-0'lık skorla mağlup ederek, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip alınan bu sonuçla Süper Lig'de oynanan son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezon Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor galibiyeti ile 10 maçla çıkarılan yenilmezlik serisinde 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.