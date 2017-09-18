 Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

    Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

    Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, yeşil-beyazlı ekibi 2-0'lık skorla mağlup ederek, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

    Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip alınan bu sonuçla Süper Lig'de oynanan son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

    Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezon Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor galibiyeti ile 10 maçla çıkarılan yenilmezlik serisinde 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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