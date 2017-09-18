Beşiktaş rakip tanımıyor
Şampiyonlar Ligi'ne Porto zaferiyle başlayan Kartal, Süper Lig'e galibiyetle döndü... Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk eden siyah beyazlılar, Cenk ve Quaresma'nın golleriyle taraftarının önünde şov yaptı.
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan şans buldu. Hastalığı dolayısıyla Porto mücadelesinde kadrodan çıkarılan Tolgay, bir maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic, Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.
Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde Gary Medel'e şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Medel, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve 16 dakika süre alan Şilili futbolcu,Porto mücadelesinde de yedekten gelip 25 dakika şans buldu. Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Jeremain Lens ve Necip Uysal yedek soyundu. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almadı.
Vodafone Park'ta tamamen dolu tribünler önünde maça istekli başlayan Beşiktaş'ın golü bulması gecikmedi. 10. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasına iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. Son günlerin formda ismi Cenk Tosun Konyaspor ağlarını toplamda 7. kez havalandırmış oldu. İlk yarıda başka bir pozisyon olmadı ve siyah beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş, Cenk Tosun'la 2. golün sinyallerini verdi. 66. dakikada sahneye çıkan Ricardo Quaresma attığı harika golle Dolmabahçe'yi ayağa kaldırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.
Beşiktaş adına güzel geçen gecede derbi öncesi tek kötü haber Adriano'nun sakatlanması oldu. Brezilyalı oyuncu ilk yarının sonlarına doğru yerini Necip'e bıraktı.
Böylece 13 puana çıkan Kartal, averajla lider Galatasaray'ın ardından haftayı 2. sırada tamamladı. Bu sezon 4. kez yenilen Konyaspor ise 3 puanda kaldı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:11
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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