Beşiktaş, kupanın rövanşını aldı

Süper Kupa’yı Atiker Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, ligin 5. haftasında karşılaştığı yeşil-beyazlılardan 2 golle altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Atiker Konyaspor'dan Süper Kupa'nın rövanşını aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u Cenk ve Quaresma'nın ayağından bulduğu 2 gol ile mağlup ederek, 3 puan almış oldu.



Siyah-beyazlılar, ligin 6. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.