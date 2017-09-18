Ligin 5. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sonraki maçta evinde Bursaspor'a 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 4. haftada Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a çıkardı.
Siyah- beyazlılar, Konya maçına Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyetin moraliyle çıkacak.
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.00
HAKEM: Serkan ÇINAR
BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Medel, Adriano, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun.
KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Evouna.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:03
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Vodafone Park'ta 11 ler belli oldu
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Beşiktaş - Atiker Konyaspor (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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