 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (CANLI ANLATIM) – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    - Atiker (CANLI ANLATIM)

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - Atiker <a href="/index/konyaspor?id=7e36a917-dbfa-42a3-8274-c5ad959435da" class="" rel="tag">Konyaspor</a> (CANLI ANLATIM)

    Ligin 5. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

    Avrupa Kartal'ı, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Atiker 'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetiyor.

    Sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen , 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sonraki maçta evinde Bursaspor'a 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 4. haftada Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a çıkardı.

    Siyah- beyazlılar, Konya maçına Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyetin moraliyle çıkacak.

    STAT: Vodafone Park
    SAAT: 20.00
    HAKEM: Serkan ÇINAR
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Medel, Adriano, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun.
    KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Evouna.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:03
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