Avrupa Kartal'ı seri peşinde

Avrupa Kartal'ı, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sonraki maçta evinde Bursaspor'a 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 4. haftada Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a çıkardı. Siyah- beyazlılar, Konya maçına Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyetin moraliyle çıkacak. 25

GALİBİYET, 4 BERABERLİK

Beşiktaş, evinde yaptığı son 29 lig maçında yenilgi görmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı'nda Akhisar'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 29 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir, 1'i Olimpiyat, 22'si de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 29 maçta 25 galibiyet ve 4 beraberlikle 79 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 74 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 21 gol yedi.

OZİ SAKAT, TOSİC CEZALI

Beşiktaş'ta , Porto ile oynanan maçın ardından sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan'ın sakatlığı sürüyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Oğuzhan'ın yerine, hastalığı nedeniyle Porto mücadelesinde kadroda yer alamayan Tolgay Arslan'ın Konyaspor'a karşı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte, Karabük maçında kırmızı kart gören Tosic de Konya mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Güneş'in Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde Mitrovic'i oynatması bekleniyor.



BEŞiKTAŞ'TA GOLCÜLER FORMDA

Beşiktaş'ın hücum hattındaki etkili isimleri Cenk, Babel ve Talisca, bugünkü karşılaşmada yine takımlarına gol katkısı vermeyi hedefleyecek. Süper Kupa'daki Konya ve ligdeki Antalya maçlarında gol bulan, Porto maçını da boş geçmeyen Cenk, şu ana dek 3 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekipte son maçların bir başka formda oyuncusu Babel oldu. Sezonun ilk gol sevincini Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan Hollandalı, Karabük ve Porto ile yapılan son iki karşılaşmada da skorer özelliğini ortaya koydu. Porto maçında gol atan oyuncular arasında yer alan Talisca da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.