 Zafer büyük bedeli düşük – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Zafer büyük bedeli düşük

    Zafer büyük bedeli düşük
    Galatasaray'ın 'ya 8+2 milyon euro, F.Bahçe'nin ise Giuliano'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği ortamda 'ın zaferi ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Porto maçında sahaya sürdüğü 11 futbolcu için siyah-beyazlı yönetim 6 milyon 195 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada sadece 3 mağlubiyet (D. Kiev, Lyon, S. Lizbon) aldı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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