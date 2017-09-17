 Turistlerden para basarız – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Turistlerden para basarız

    Turistlerden para basarız
    'taki müzeyi hayata geçirip, kulübe yeni bir gelir kapısı yaratmak isteyen Başkan 'ın asıl hayali ise, 'ın adını İstanbul'la özdeşleştirmek. İstanbul'a gelen her 10 yabancıdan 1'inin en az statlarını gezmesini hayal eden Orman'ın bir sonraki hedefi ise yine İstanbul'a gelen her 10 turistten en az 1'nin Kartal Yuvaları'ndan 1 ürün alması. Başkan Orman bunun yolunun Avrupa'da başarıdan geçtiğine inanıyor.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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