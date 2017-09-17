 Tosic ve Fatih ‘Fuar’da – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    ve Fatih ‘Fuar’da

    <a href="/index/tosic?id=65d8580f-b6a8-4d17-a4f3-b92b689d75bf" class="" rel="tag">Tosic</a> ve Fatih ‘Fuar’da
    BEŞİKTAŞLI ile genç yıldız , Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nı gezdi. İki oyuncu kulübün sponsorlarından Hardline'ın stadını ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular, burada taraftarlara imza dağıttı. ve Fatih, daha sonra Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda yarışacak Türkiye Milli Takımı'nda yer alacak sporcuların seçmelerinde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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