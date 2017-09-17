Sviatchenko’dan itiraf
Celtic’in 25 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Erik Sviatchenko “Beşiktaş beni kiralık istedi, bu çok heyecan verici olabilirdi” dedi
İskoçya'nın en iyisi
Midtjylland'dan geçtiğimiz yıl İskoç ekibine giden 25 yaşındaki futbolcu The Scotsman gazetesi tarafından "İskoçya'daki en iyi savunma oyuncusu" seçilmişti. Şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte 28'i lig maçı olmak üzere geçen sezon 43 maçta forma giyen oyuncu 1 gol attı, 1 asist yaptı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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