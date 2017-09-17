 Şenol hoca ileri bakar! – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Şenol hoca ileri bakar!

    Şenol hoca ileri bakar!
    'ın, kiralık olarak Balıkesir'e gönderdiği teknik direktör Güneş'i övdü. Genç futbolcu, "Şenol Hoca bulunduğu konumla yetinmemiş bir insan. Çok iyi oynadığımız maçlarda bile takımı öven açıklamalar değil de, eksiklerimizi kapatmak yönünde demeçleri oldu. Her zaman ileriyi düşünen bir insan" yorumunu yaptı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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