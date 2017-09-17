 "Pepe’den tekme atmayı öğrendim" – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    "’den tekme atmayı öğrendim"

    "Pepe’den tekme atmayı öğrendim"

    'nin İspanyol golcüsü Alvaro , birlikte oynadığı futbolcuların kendisine çok şey kattığını söyledi.

    Geçen sezon Real Madrid'de forma giydiği Beşiktaşlı hakkında konuşan , "Pepe harika bir insan. Vur vur vur! Hep vururdu. İyi ki bana çok fazla vurmadı. Tekme atmayı ondan öğrendim" dedi.

    Yıldız forvet, Ronaldo için de "Onun ne kadar iyi kafa vuruşları yaptığını gördüm. Resmen bir canavardı" ifadesini kullandı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
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