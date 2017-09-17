"Pepe’den tekme atmayı öğrendim"
Chelsea'nin İspanyol golcüsü Alvaro Morata, birlikte oynadığı futbolcuların kendisine çok şey kattığını söyledi.
Yıldız forvet, Ronaldo için de "Onun ne kadar iyi kafa vuruşları yaptığını gördüm. Resmen bir canavardı" ifadesini kullandı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:43
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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