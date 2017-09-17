 Pepe ve Medel ilk 11’de – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    ve ilk 11’de

    Pepe ve Medel ilk 11’de
    TÜRK futbolunun önemli isimlerinden Yücel İldiz, Konyaspor maçı ile ilgili konuştu. İldiz, "Tosic bu hafta cezalı, kararı elbette Şenol hoca verecek ama , Mitrovic ve hatta Necip bile forma giyebilir. , bir şekilde orayı tolere edebiliyor. Daha hazır hale geldiği için 'nin yanında 'i ilk 11'de saha çıkabilir" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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