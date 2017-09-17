 Ozi’nin yerine Tolgay – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Ozi’nin yerine Tolgay

    Ozi’nin yerine Tolgay
    PORTO maçında sakatlık geçiren ve sol uyluk arka adalesinde zorlanmaya bağla kanama tespit edilen , yarınki Konyaspor maçında riske edilmeyecek. Kaptanı bu maçta sahayı sürmeyi rüşünmeyen teknik direktör Güneş'in, orta sahada bu görevi uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan 'a vermesi bekleniyor.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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