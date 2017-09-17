Hocasından Aboubakar'a sert tepki
Porto’nun hocası Conceiçao, Aboubakar’ın soyunma odası sevincine sert tepki verdi
Conceiçao yaptığı açıklamada; "Ben kaybettiğim zaman çocuklarıma karşı bile gülemiyorum. Kaybettiğimi kabul etmekte zorlanırım. Aboubakar'ın o görüntülerini görmekten hiç hoşlanmadım. Ama yapacağımız bir şey yok, yolumuza devam etmeliyiz. Aboubakar iyi çalışıyor ve iyi bir oyuncu. İlk olarak bunun masum bir davranış olduğunu kabul etmeliyiz. Bu olay yaşanmamış gibi davranacağız" ifadelerini kullandı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:01
-
Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
-
Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
-
Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
Hocasından Aboubakar'a sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.