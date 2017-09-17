 Hocasından Aboubakar'a sert tepki – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Hocasından 'a sert tepki

    Hocasından Aboubakar'a sert tepki

    ’nun hocası Conceiçao, ’ın soyunma odası sevincine sert tepki verdi

    PORTEKİZ'de 'ın, soyunma odasında siyah-beyazlı oyuncular ile yaşadığı 'mutlu anlar' konuşulmaya devam ediyor. Babel'in sosyal medyadan paylaştığı görüntülerin ardından taraftarları tarafından Kamerunlu oyuncuya büyük tepki gösterilmişti. Porto Teknik Direktörü Conceiçao da konuyla ilgili konuştu.

    Conceiçao yaptığı açıklamada; "Ben kaybettiğim zaman çocuklarıma karşı bile gülemiyorum. Kaybettiğimi kabul etmekte zorlanırım. Aboubakar'ın o görüntülerini görmekten hiç hoşlanmadım. Ama yapacağımız bir şey yok, yolumuza devam etmeliyiz. Aboubakar iyi çalışıyor ve iyi bir oyuncu. İlk olarak bunun masum bir davranış olduğunu kabul etmeliyiz. Bu olay yaşanmamış gibi davranacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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