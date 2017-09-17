 Hedef 25 milyon Euro – Fotomaç – 17 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hedef 25 milyon Euro

    Hedef 25 milyon Euro

    , Devler Ligi’nde son 16’ya kalarak kasasını doldurmanın peşinde

    KARA Kartal'da gözler 'nden gelecek olan paralara çevrildi. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde performans karşılığı toplam 761.9 milyon euro, pazarlama payı için ise toplam 507 milyon euro dağıtacak. , Porto maçını kazanarak 1,5 milyon euro'yu kasaya koydu. Siyahbeyazlılarda şimdiki hedef son 16'ya kalmak. Bu durumunda kulübün kasasına 6 milyon euro girecek. Beşiktaş ilk 16'ya kalması durumunda pazarlamadan gelecek pay ise ortalama 10 milyon euro civarında olacak. Yapılan değerlendirmelere göre ilk 16 için kulübün kasasına sadece UEFA'dan 25 milyon euro'ya yakın bir rakam girmesi hesaplanıyor. Bu durumda sürpriz prim de söz konusu.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef 25 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.