Gel Kartal'a değerini katla
Kaptan Oğuzhan’ın değeri 500 bin euro’dan 15 milyon euro’lara çıkarken Cenk, Tolgay, Quaresma hatta sakat Gökhan Töre bile artık el yakıyorlar!
34'LÜK QUARES MA BİLE COŞTU
KARTAL'ın gol makinesi Cenk Tosun da son dönemin en değerli isimlerinden biri oldu. Cenk'in G.Antep'ten geldiği dönemde 3 milyon euro olan değeri, Beşiktaş sayesinde 12.5 milyon euro'luk resmi teklife kadar yükseldi. Milli forvetin Başkan Orman'ın gözündeki değeri ise daha da arttı. Hamburg'ta 1.75 milyon euro değeri olan Tolgay'ın değeri 6 milyon euro'lara yükselirken, Beşiktaş'tan Al Ahli'ye gittiğinde değeri 2 milyon euro'ya kadar düşen Quaresma, 34 yaşına olmasına rağmen Çin'den 7 milyon euro'yu bulan teklifler alıyor.
KALECİ FABRİ KEN DİNE GELDİ
SİYAH-beyazlılarda sadece sahada olan değil, olmayan isimler bile değerini artırıyor. Gökhan Töre'nin 2014'te Beşiktaş'a gelirken 5 milyon euro idi. Geçen sezon West Ham'a giderken 15 milyon euro'ya kadar fırladı, şu anda sakat olmasına rağmen değeri 10 milyon euro civarlarında. Uzun süre yedek kalan ve ardından 1 numaranın yeni sahibi olan İspanlolm kaleci Fabri'nin de Beşiktaş'a gelirken değeri 1 milyon euro'ya kadar inmişti. Şu anda değeri 4 milyon euro'ya kadar yükselmiş durumda.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:42
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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