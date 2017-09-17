 Gel Kartal'a değerini katla – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Gel Kartal'a değerini katla

    Gel Kartal'a değerini katla

    Kaptan Oğuzhan’ın değeri 500 bin euro’dan 15 milyon euro’lara çıkarken Cenk, Tolgay, Quaresma hatta sakat bile artık el yakıyorlar!

    BEŞİKTAŞ'a gelen futbolcular, değerlerini her geçen gün artarak katlamaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son iki sezon üst üste Süper Lig şampiyonu olmasının dışında, Avrupa Kupaları'nda ortaya koyduğu etkili futbol ve aldığı başarılı sonuçlar da; takımdaki oyuncuların değerini yükseltiyor. Kısacası kulübü son birkaç sezondur adeta 'Futbolcu Parlatma Fabrikası' gibi çalışıyor. Siyah-beyazlılarda 2010 yılında değeri 500 bin euro olan kaptan Oğuzhan'ın, bugün değerini 15 milyon euro seviyelerine çıkması dikkat çekiyor.

    34'LÜK QUARES MA BİLE COŞTU
    KARTAL'ın gol makinesi Cenk Tosun da son dönemin en değerli isimlerinden biri oldu. Cenk'in G.Antep'ten geldiği dönemde 3 milyon euro olan değeri, Beşiktaş sayesinde 12.5 milyon euro'luk resmi teklife kadar yükseldi. Milli forvetin Başkan Orman'ın gözündeki değeri ise daha da arttı. Hamburg'ta 1.75 milyon euro değeri olan Tolgay'ın değeri 6 milyon euro'lara yükselirken, Beşiktaş'tan Al Ahli'ye gittiğinde değeri 2 milyon euro'ya kadar düşen Quaresma, 34 yaşına olmasına rağmen Çin'den 7 milyon euro'yu bulan teklifler alıyor.

    KALECİ FABRİ KEN DİNE GELDİ
    SİYAH-beyazlılarda sadece sahada olan değil, olmayan isimler bile değerini artırıyor. Gökhan Töre'nin 2014'te Beşiktaş'a gelirken 5 milyon euro idi. Geçen sezon West Ham'a giderken 15 milyon euro'ya kadar fırladı, şu anda sakat olmasına rağmen değeri 10 milyon euro civarlarında. Uzun süre yedek kalan ve ardından 1 numaranın yeni sahibi olan İspanlolm kaleci Fabri'nin de Beşiktaş'a gelirken değeri 1 milyon euro'ya kadar inmişti. Şu anda değeri 4 milyon euro'ya kadar yükselmiş durumda.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:42
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