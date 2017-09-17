 Caner Erkin'den Gökhan'a – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    'den Gökhan'a

    Caner Erkin'den Gökhan'a
    'ın yıldız futbolcusu , takımla çalışmalara başlayan için paylaşımda bulundu. Gökhan Gönül'ün katıldığı antrenmanda takımdaki neşeli anlar dikkat çekerken Caner Erkin antrenmanda yaşanan keyifli anların fotoğraflarını paylaştı ve "Gökhan Gönül kardeşimize hoş geldin sürprizi" notunu ekledi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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