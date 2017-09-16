Zenginlik böyle bir şey

Çarşamba gecesi Porto'yu yenip İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, pazartesi günkü Konyapor sınavında elindeki kadro zenginliğinin avantajını kullanmak istiyor. Oyuncularını kritik sınavı motive etmeye çalışan usta hocanın, hem bazı isimlerin dinlenmesi hem de oyunmayanların formunu koruması amacıyla 6 talebelerini kulübeye çekeceği bildirildi. Karabükspor maçında olduğu gibi Necip'i sağ bekte oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcının, stopere cezalı Tosic'in yerine Mitrovic'i monte edeceği, önlerindeki ikiliyi de Medel ve Tolgay'dan kuracağı kaydedildi.



15 KULÜPTEN DAHA YÜKSEK

Güneş'in Quaresma'yı da dinlendirmeyi düşündüğü ifade edilirken, forvette ise Negredo ile başlayarak Cenk'i sonradan Babel'in yerine kanada alma planları yaptığı dile getirildi. Alternatifli kadrosu ile rakiplerinin oldukça önünde olan Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı takımının değeri bile ortalama 70 milyon euro'yu buluyor. Ve bu rakam, Galatasaray ve Fenerbahçe hariç Süper Lig'in diğer kulüplerinin kadro değerinden daha yüksek.



Q7 OUT, LENS İN

Lens'i Quaresma'nın yerine oynatmayı düşünen Güneş, Atiba-Oğuzhan ikilisinin yerine ise Medel ve Togay'ı görevlendirecek. Medel, Porto karşılaşmasında da Oğuzhan'la değişmişti.