Zenginlik böyle bir şey
Usta hoca, elindeki alternatifli kadronun avantajını kullanıp Lens, Tolgay, Medel, Negredo dahil tam 6 ismi rotasyona sokacak. Kara Kartal’ın yedek ağırlıklı 11’inin değeri 70 milyon euro’yu bulacak
Çarşamba gecesi Porto'yu yenip İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, pazartesi günkü Konyapor sınavında elindeki kadro zenginliğinin avantajını kullanmak istiyor. Oyuncularını kritik sınavı motive etmeye çalışan usta hocanın, hem bazı isimlerin dinlenmesi hem de oyunmayanların formunu koruması amacıyla 6 talebelerini kulübeye çekeceği bildirildi. Karabükspor maçında olduğu gibi Necip'i sağ bekte oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcının, stopere cezalı Tosic'in yerine Mitrovic'i monte edeceği, önlerindeki ikiliyi de Medel ve Tolgay'dan kuracağı kaydedildi.
15 KULÜPTEN DAHA YÜKSEK
Güneş'in Quaresma'yı da dinlendirmeyi düşündüğü ifade edilirken, forvette ise Negredo ile başlayarak Cenk'i sonradan Babel'in yerine kanada alma planları yaptığı dile getirildi. Alternatifli kadrosu ile rakiplerinin oldukça önünde olan Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı takımının değeri bile ortalama 70 milyon euro'yu buluyor. Ve bu rakam, Galatasaray ve Fenerbahçe hariç Süper Lig'in diğer kulüplerinin kadro değerinden daha yüksek.
Q7 OUT, LENS İN
Lens'i Quaresma'nın yerine oynatmayı düşünen Güneş, Atiba-Oğuzhan ikilisinin yerine ise Medel ve Togay'ı görevlendirecek. Medel, Porto karşılaşmasında da Oğuzhan'la değişmişti.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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