 Taraftardan tam destek – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Taraftardan tam destek

    Taraftardan tam destek
    LİG ve Avrupa'da hızını alan Beşiktaş, taraftarından da tam destek görüyor. Siyah-beyazlıların Konyaspor ile yapacağı maçın biletlerine taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve biletlerin yarısından fazlasının satıldığı bildirildi. Maç günü Vodafone Park'ın tamamen dolması bekleniyor.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftardan tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.