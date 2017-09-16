 Ozi’nin tedavisi başladı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ozi’nin tedavisi başladı

    Ozi’nin tedavisi başladı
    Porto maçında sakatlanarak oyunu terk eden 'un sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi. Resmi siteden yapılan açıklamada zorlamaya bağlı olduğu belirtilen sakatlığın tedavisine başlandığı bildirildi.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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