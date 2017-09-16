 Ovalı’dan büyük jest – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ovalı’dan büyük jest

    Ovalı’dan büyük jest
    Fanatik Beşiktaşlılığıyla taraftarların gönlünde taht kuran Caner Erkin'in eşi , örnek bir davranışa imza attı. Vodafone Stadı'nda tanesi 4 bin 750 TL olan 4 adet kombine alan ünlü oyuncu, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına Beşiktaş'ın maçlarını izletecek. Çocuklar böylece sahayı yakından gören bir noktadan Beşiktaş'ı izleyebilecek.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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