 Orman’dan örnek hareket – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Orman’dan örnek hareket

    Orman’dan örnek hareket
    Başkan , sosyal sorumluluk projelerinde de örnek olmaya devam ediyor. Beşiktaş Veteriner Müdürlüğü'nü ziyaret eden başkan, kulüp olarak sokak hayvanlarına yardım ettiklerini bildirip "Halkı ilgilendiren halkın duyarlı olduğu ve insani olan her konuda duyarlı hareket etmeye gayret ediyoruz. Toplumsal olaylarla alakalı kampanyalar yapacağız" diye konuştu.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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