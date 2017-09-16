Merdivenleri koşarak çıkıyor

UEFA, Avrupa'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, bu sezonki listeye 12. sıradan girdi. Listede yer alan diğer Türk takımları arasında F.Bahçe 49, G.Saray 119, Başakşehir 206 ve Konyaspor 207. oldu. Kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 34, G.Saray 46, F.Bahçe 59, Trabzon 73. sırada.