Merdivenleri koşarak çıkıyor
UEFA, Avrupa'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, bu sezonki listeye 12. sıradan girdi. Listede yer alan diğer Türk takımları arasında F.Bahçe 49, G.Saray 119, Başakşehir 206 ve Konyaspor 207. oldu. Kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 34, G.Saray 46, F.Bahçe 59, Trabzon 73. sırada.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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