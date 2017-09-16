Menajerlerin iştahı kabardı
Porto'yu deviren Beşiktaşlı futbolcular, yabancı kulüp ve menajerlerin iyice ilgisini çekti. Scout ekiplerinin bu haftaki Konyaspor maçı 26 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci sınavına akredite olmaya başladığı bildirildi. Özellikle Cenk, Oğuzhan, Talisca, Babel gibi yıldızların izleneceği gelen haberler arasında.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
-
Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
-
Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
-
Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Menajerlerin iştahı kabardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.