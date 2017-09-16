 Menajerlerin iştahı kabardı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Menajerlerin iştahı kabardı

    Menajerlerin iştahı kabardı

    Porto'yu deviren Beşiktaşlı futbolcular, yabancı kulüp ve menajerlerin iyice ilgisini çekti. Scout ekiplerinin bu haftaki Konyaspor maçı 26 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci sınavına akredite olmaya başladığı bildirildi. Özellikle Cenk, Oğuzhan, Talisca, Babel gibi yıldızların izleneceği gelen haberler arasında.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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