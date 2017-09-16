Leipzig'den puan kaybı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Leipzig, evinde Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.
Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 4'üncü hafta maçında Red Bull Arena'da Mönchengladbach'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 17'inci dakikada Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 25'inci dakikada Thorgan Hazard'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 31'inci dakikada Jean-Kevin Augustin'in attığı golle Leipzig ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçın skorunu belirleyen golü Mönchengladbach adına 61'inci dakikada Lars Stindl kaydetti.
Bu arada ev sahibi Leipzig'de, Naby Keita 83'üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:54
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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