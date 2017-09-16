Kartal bir büyük deviriyor
Kartal, organizasyonda yer aldığı her dönemde grubunun favorisini yendi. Daha önce Liverpool, Chelsea, ManU, Barça, PSG ve Napoli’yi avlayan Beşiktaş, 10 zaferinden 7’sini bu devlerden aldı.
1992'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan UEFA'nın 1 numaralı kupasına bu sezon 7. kez katılan Beşiktaş, mücadele ettiği her dönemde gruptaki favori takımlardan birini devirdi. Son olarak Porto'yu 3-1'lik skorla hem de deplasmanda yıkan siyah-beyazlılar, ilk olarak 1 Ekim 1997'de oynanan maçta PSG'yi İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Beşiktaş o dönem grupta 3. olup yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, 2000-01 sezonunda ise Avrupa'da yankı uyandıran 3-0'lık Barcelona zaferini kazandı.
NAPOLİ'YE AYNI TARİFE
2003-04'te ise İngiltere'de Chelsea'yi Sergen'in 2 golüyle (0-2) bozguna uğratam Kartal, 2007-08'de de Liverpool'u 2-1'le geçti. 25 Kasım 2009'da bu kez bir başka İngiliz devi M. United ile kapışan Beşiktaş, Kırmızı Şaytanlar'ı Old Trafford'uın çimlerine gömdü (0-1). Siyah-beyaz armada geçen yıl ise Napoli'yi deplasmanda 3-2 ile şok etti. Kartal son olarak Porto ile Devler Ligi tarihinde 10. zaferine imza atarken bu galibiyetlerin 7'sini büyük takımlardan almayı başardı.
Hatem MIRÇIK
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Toplam 2
Yorum
Uyanik Heryere reklam yapmak ancak bizim baskanin vizyonudur. Nerde basari car, hemen atlar. Git memleketin sorunlarin coz. Findik hala ayni
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Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Toplam 5
Yorum
hayırlısıyla şu asamoah haberini de duysak da rahatlasak.bir de ndiaye yerine iyi bir 8 numara bulmak lazım. selçukla olmaz bu iş
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 52
Yorum
İsim Düşüşe bak .d gelmez ama gelirse kariyerinin dibi demek
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