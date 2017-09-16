Kartal bir büyük deviriyor

1992'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan UEFA'nın 1 numaralı kupasına bu sezon 7. kez katılan Beşiktaş, mücadele ettiği her dönemde gruptaki favori takımlardan birini devirdi. Son olarak Porto'yu 3-1'lik skorla hem de deplasmanda yıkan siyah-beyazlılar, ilk olarak 1 Ekim 1997'de oynanan maçta PSG'yi İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Beşiktaş o dönem grupta 3. olup yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, 2000-01 sezonunda ise Avrupa'da yankı uyandıran 3-0'lık Barcelona zaferini kazandı.



NAPOLİ'YE AYNI TARİFE

2003-04'te ise İngiltere'de Chelsea'yi Sergen'in 2 golüyle (0-2) bozguna uğratam Kartal, 2007-08'de de Liverpool'u 2-1'le geçti. 25 Kasım 2009'da bu kez bir başka İngiliz devi M. United ile kapışan Beşiktaş, Kırmızı Şaytanlar'ı Old Trafford'uın çimlerine gömdü (0-1). Siyah-beyaz armada geçen yıl ise Napoli'yi deplasmanda 3-2 ile şok etti. Kartal son olarak Porto ile Devler Ligi tarihinde 10. zaferine imza atarken bu galibiyetlerin 7'sini büyük takımlardan almayı başardı.

Hatem MIRÇIK