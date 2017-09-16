İngiliz devi Cenk'in peşinde
Talisca ve Oğuzhan Özyakup'u izlemek için Dragao Stadı'na gelen Tottenham'ın scout ekibi, Cenk'i de listesine aldı.
Transferin son gününde Crystal Palace'ın 13 milyon euro'luk teklifi reddeden ve Tosun için 20 milyon euro (82 milyon TL) talep eden Beşiktaş'ın bu talebini karşılayabilecek takım Tottenham. Harry Kane'e alternatif olarak Fernando Llorente'yi alan Premier Lig devi, daha genç bir opsiyon olarak Cenk'e yönelebilir.
26 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 5 maçta 3 gol attı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:33
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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