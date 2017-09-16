İngiliz devi Cenk'in peşinde

Transferin son gününde Crystal Palace'ın 13 milyon euro'luk teklifi reddeden ve Tosun için 20 milyon euro (82 milyon TL) talep eden Beşiktaş'ın bu talebini karşılayabilecek takım Tottenham. Harry Kane'e alternatif olarak Fernando Llorente'yi alan Premier Lig devi, daha genç bir opsiyon olarak Cenk'e yönelebilir.

26 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 5 maçta 3 gol attı.