 İngiliz devi Cenk'in peşinde – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    İngiliz devi Cenk'in peşinde

    İngiliz devi Cenk'in peşinde

    Talisca ve Oğuzhan Özyakup'u izlemek için Dragao Stadı'na gelen Tottenham'ın scout ekibi, Cenk'i de listesine aldı.

    Transferin son gününde Crystal Palace'ın 13 milyon euro'luk teklifi reddeden ve Tosun için 20 milyon euro (82 milyon TL) talep eden Beşiktaş'ın bu talebini karşılayabilecek takım Tottenham. Harry Kane'e alternatif olarak Fernando Llorente'yi alan Premier Lig devi, daha genç bir opsiyon olarak Cenk'e yönelebilir.

    26 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 5 maçta 3 gol attı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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