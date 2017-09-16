 Güneş gibi parlattı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Güneş gibi parlattı

    Güneş gibi parlattı

    Avrupa, Kartal’ın zaferini hala konuşuyor. İtalyan, İngiliz, Fransız spor basını ve talebelerini yere göğe sığdıramadı

    Porto galibiyeti ile Avrupa spor basının gündemine oturan Beşiktaş ile ilgili övgülerin ardı arkası kesilmiyor. İşte farklı ülkelerden yapılan ilginç galibiyet yorumları: NOS (Hollanda): Babel 7 yıl sonra milli takıma dönmeyi hak ettiğini çok net şekilde ortaya koyuyor. Sport Mediaset (İtalya): İnter, Caner'e bir maçta bile forma vermeden gönderen Frank De Boer'e ne kadar kızsa yeridir. BT Sport (İngiltere): United bedava gönderdiği Pogba'yı almak için 100 milyon sterlin ödemişti. Arsenal, Oğuzhan'ı almak için ne kadar ödeyecek?

    La Liga sürpriz olmaz
    Cadena Ser ( İspanya): Pepe ve Quaresma futbola yeni başlamış gibi. Barça ve Real Madrid'e dönemezler belki ama La Liga'ya dönmeleri sürpriz olmaz. Radyo RMC (Fransa): 2002'de Türkiye'yi Dünya üçüncüsü yaptıktan sonra kendisini saklayan Şenol Güneş adının anlamı gibi Beşiktaş'ı parlatıyor.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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