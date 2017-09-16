Bir büyük deviriyor
Kartal, organizasyonda yer aldığı her dönemde grubunun favorisini yendi. Daha önce Liverpool, Chelsea, ManU, Barça, PSG ve Napoli’yi avlayan Beşiktaş, 10 zaferinden 7’sini bu devlerden aldı
1992'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan UEFA'nın 1 numaralı kupasına bu sezon 7. kez katılan Beşiktaş, mücadele ettiği her dönemde gruptaki favori takımlardan birini devirdi. Son olarak Porto'yu 3-1'lik skorla hem de deplasmanda yıkan siyah-beyazlılar, ilk olarak 1 Ekim 1997'de oynanan maçta PSG'yi İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Beşiktaş o dönem grupta 3. olup yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, 2000-01 sezonunda ise Avrupa'da yankı uyandıran 3-0'lık Barcelona zaferini kazandı.
NAPOLİ'YE AYNI TARİFE
2003-04'te ise İngiltere'de Chelsea'yi Sergen'in 2 golüyle (0-2) bozguna uğratam Kartal, 2007-08'de de Liverpool'u 2-1'le geçti. 25 Kasım 2009'da bu kez bir başka İngiliz devi M. United ile kapışan Beşiktaş, Kırmızı Şaytanlar'ı Old Trafford'uın çimlerine gömdü (0-1). Siyah-beyaz armada geçen yıl ise Napoli'yi deplasmanda 3-2 ile şok etti. Kartal son olarak Porto ile Devler Ligi tarihinde 10. zaferine imza atarken bu galibiyetlerin 7'sini büyük takımlardan almayı başardı.
Hatem MIRÇIK
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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