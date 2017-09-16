 Bir büyük deviriyor – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Bir büyük deviriyor

    Bir büyük deviriyor

    Kartal, organizasyonda yer aldığı her dönemde grubunun favorisini yendi. Daha önce Liverpool, Chelsea, ManU, Barça, PSG ve Napoli’yi avlayan , 10 zaferinden 7’sini bu devlerden aldı

    1992'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan UEFA'nın 1 numaralı kupasına bu sezon 7. kez katılan Beşiktaş, mücadele ettiği her dönemde gruptaki favori takımlardan birini devirdi. Son olarak Porto'yu 3-1'lik skorla hem de deplasmanda yıkan siyah-beyazlılar, ilk olarak 1 Ekim 1997'de oynanan maçta PSG'yi İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. o dönem grupta 3. olup yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, 2000-01 sezonunda ise Avrupa'da yankı uyandıran 3-0'lık Barcelona zaferini kazandı.

    NAPOLİ'YE AYNI TARİFE
    2003-04'te ise İngiltere'de Chelsea'yi Sergen'in 2 golüyle (0-2) bozguna uğratam Kartal, 2007-08'de de Liverpool'u 2-1'le geçti. 25 Kasım 2009'da bu kez bir başka İngiliz devi M. United ile kapışan Beşiktaş, Kırmızı Şaytanlar'ı Old Trafford'uın çimlerine gömdü (0-1). Siyah-beyaz armada geçen yıl ise Napoli'yi deplasmanda 3-2 ile şok etti. Kartal son olarak Porto ile Devler Ligi tarihinde 10. zaferine imza atarken bu galibiyetlerin 7'sini büyük takımlardan almayı başardı.

    Hatem MIRÇIK

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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