Beşiktaş'ın rakibi Monaco, Ligue 1'in 6. haftasında Strasbourg'u 3-0 yendi ve 6. maçta 5. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, evinde Strasbourg'u 3 - 0 yendi.
Fransa Ligi'nin 6. hafta maçında Monaco, Stade Louis II'de Strasbourg'u ağırladı. Ev sahibi takım rakibini 44. dakikada Rony Lopes ile 51 ve 67. dakikalarda Radamel Falcao'nun golleriyle 3 - 0 mağlup etti.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:40
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
Beşiktaş'ın rakibi Monaco farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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