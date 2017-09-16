 Beşiktaş'ın rakibi Monaco farklı kazandı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'ın rakibi farklı kazandı

    Beşiktaş'ın rakibi Monaco farklı kazandı

    'ın rakibi , Ligue 1'in 6. haftasında Strasbourg'u 3-0 yendi ve 6. maçta 5. galibiyetini elde etti.

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden , evinde Strasbourg'u 3 - 0 yendi.

    Ligi'nin 6. hafta maçında Monaco, Stade Louis II'de Strasbourg'u ağırladı. Ev sahibi takım rakibini 44. dakikada Rony Lopes ile 51 ve 67. dakikalarda Radamel Falcao'nun golleriyle 3 - 0 mağlup etti.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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