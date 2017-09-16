Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5'inci haftasında Konyaspor ile pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, duran top çalışması ve dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında sakatlanan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı sahada koşu yaptı.
Siyah-Beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:29
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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