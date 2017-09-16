Beşiktaş taktik çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, duran top çalışması ve dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında sakatlanan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı sahada koşu yaptı.



Siyah-Beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.



