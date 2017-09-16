Beşiktaş merdivenleri koşarak çıkıyor
UEFA, Avrupa'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, bu sezonki listeye 12. sıradan girdi. Listede yer alan diğer Türk takımları arasında F.Bahçe 49, G.Saray 119, Başakşehir 206 ve Konyaspor 207. oldu. Kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 34, G.Saray 46, F.Bahçe 59, Trabzon 73. sırada.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:15
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Av zamanı
Toplam 6
Yorum
alibeker Cüneyt Çakır uğursuz geliyormuş! Ne uğursuz gelecek, Cüneyt Çakır daima Galatasaray'ın aleyhine kasti düdük çalan biri.
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Kaptan'a dev destek
Toplam 4
Yorum
alibeker Selçuk, Yasin bu takımın oyuncuları olamazlar. Kulüp bunları yollamadığına çok pişman olacak.
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Messi ile 2022'ye
Toplam 3
Yorum
fazla pohpohlamaya gerek yok. hemen bu kadar gaz verilmez. bekleyin bi adam tam olarak oynamaya başlasın.
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