 Beşiktaş merdivenleri koşarak çıkıyor – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş merdivenleri koşarak çıkıyor

    Beşiktaş merdivenleri koşarak çıkıyor

    UEFA, Avrupa'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, bu sezonki listeye 12. sıradan girdi. Listede yer alan diğer Türk takımları arasında F.Bahçe 49, G.Saray 119, Başakşehir 206 ve Konyaspor 207. oldu. Kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 34, G.Saray 46, F.Bahçe 59, Trabzon 73. sırada.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:15
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