Porto kalecisi Casillas, Vincent Aboubakar'ın Beşiktaşlı futbolcularla samimi görüntüler vermesiyle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler veren Vincent Aboubakar'a takım kaptanı Iker Casillas'tan imalı bir tepki geldi.
İspanyol file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'cep telefonu yasak' emojisini kullandı ve Aboubakar'ın vermiş olduğu görüntülere tepkisini üstü kapalı bir şekilde dile getirdi.
Öte yandan Casillas'ın bu paylaşımının altına siyah beyazlı taraftarlar birbirinden ilginç gönderilerde bulundu.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Aboubakar'a ilk tepki Casillas'tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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