"Tüylerimiz diken diken oldu"

Kartal'ın Porto zaferi önceki geceye damgasını vururken, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, galibiyeti şu sözlerle özetledi: "Sahada ne yaptığını bilen ve kendine güvenen bambaşka bir Beşiktaş vardı. Bu kelimeyi kullanmanın yanlış olacağını sanmıyorum adeta Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadık'. Kadro kalitemiz maçın her anında kendini gösterdi. Çok önemli bir başarı yakaladık. Bu kez gruptan çıkacağımıza inanıyorum."

TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Portekiz'de Quaresma'ya gösterilen ilgiyi de şaşkınlıkla anlattı. Quaresma'nın Porto'da çok sevildiğini kaydeden Ürkmezgil, "Bir çocuk bizim bulunduğumuz aracı takım otobüsü sandı. 'Quaresma' diye uzun süre bağırdı. Göremeyince de ağlamaklı oldu. Maçta da tüm stat sahaya çıktığında oyuncumuzu alkışlayınca tüylerimiz diken dikendi" ifadelerini kullandı.

KARA KARTAL FARKI

Türk takımlarının 8 kez karşılaşıp, mağlup olduğu Porto'ya 3 gol birden atan Beşiktaş tarih yazdı. Portekiz temsilcisi, tam 50 karşılaşma sonra kalesinde 3 gol gördü. Porto'nun, siyah-beyazlılarla oynadığı maç öncesi Şampiyonlar Ligi'ndeki son 26 karşılaşmada ağları yalnızca 6 kez havalanmıştı.