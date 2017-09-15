Porto'yu deviren kadroda revizyon
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda net bir skorla deviren ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçında revizyona gidecek.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor, 6. haftada ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak siyah-beyazlılarda kadroda değişikliğe gidilecek.
Yoğun bir maç trafiğine girecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçında Porto maçının yıldızı Cenk ve Quaresma'nın yerine ilk 11'de Neredo ve Lens'e görev verecek.
TOLGAY DA İLK 11'E DÖNÜYOR
Porta maçı kadrosundan son anda yüksek ateş nedeniyle çıkarılan Tolgay Arslan'ın da durumunun iyi olduğu ve Atiker Konyaspor maçında orta sahada görev alacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Atibe veya Oğuzhan'ı ise yedek soyunduracak.
Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Tosic'in yerine ise ilk 11'de Mitrovic görev alacak.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:11
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O ismin yerine Fatih Terim!
Toplam 7
Yorum
bjk Yakmayın Yeni Malatyanın başını . Terim'in futbol bilgisi ,taktik bilgisi yoktur. Terim sadece bir balon.. tek artısı bağırarak motive etmek
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Diarra'dan 6 günlük sözleşme
Toplam 1
Yorum
ömür tam bir amatör yönetim anlayışı yazıklar olsun
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Hıncal Uluç, Selçuk İnan'ı yazdı
Toplam 25
Yorum
Adem Bilir Oyumu yanlışlıkla sana karşı kullandım. Yazınızı kesinlikle destekliyorum İlham bey.
Porto'yu deviren kadroda revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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