 Porto'yu deviren kadroda revizyon – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Porto'yu deviren kadroda revizyon

    Porto'yu deviren kadroda revizyon

    Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda net bir skorla deviren ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçında revizyona gidecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor, 6. haftada ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak siyah-beyazlılarda kadroda değişikliğe gidilecek.
    Yoğun bir maç trafiğine girecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçında Porto maçının yıldızı Cenk ve Quaresma'nın yerine ilk 11'de Neredo ve Lens'e görev verecek.

    TOLGAY DA İLK 11'E DÖNÜYOR
    Porta maçı kadrosundan son anda yüksek ateş nedeniyle çıkarılan Tolgay Arslan'ın da durumunun iyi olduğu ve Atiker Konyaspor maçında orta sahada görev alacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Atibe veya Oğuzhan'ı ise yedek soyunduracak.

    Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Tosic'in yerine ise ilk 11'de Mitrovic görev alacak.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto'yu deviren kadroda revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.