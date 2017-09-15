Porto'yu deviren kadroda revizyon

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor, 6. haftada ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak siyah-beyazlılarda kadroda değişikliğe gidilecek.

Yoğun bir maç trafiğine girecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçında Porto maçının yıldızı Cenk ve Quaresma'nın yerine ilk 11'de Neredo ve Lens'e görev verecek.

TOLGAY DA İLK 11'E DÖNÜYOR

Porta maçı kadrosundan son anda yüksek ateş nedeniyle çıkarılan Tolgay Arslan'ın da durumunun iyi olduğu ve Atiker Konyaspor maçında orta sahada görev alacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Atibe veya Oğuzhan'ı ise yedek soyunduracak.

Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Tosic'in yerine ise ilk 11'de Mitrovic görev alacak.