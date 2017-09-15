Ejderhayı parçaladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ın performansı, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Porto'yu farklı mağlup ederek grubunda liderliğe yükselen Beşiktaş'tan, Portekiz basınında övgüyle bahsedildi. Spor gazetesi Abola, "Porto için acı son. Türk gücünü durdurmayı başaramadılar" manşetiyle verdiği haberinde, Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun yenilginin sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti.

AĞIR BİR YENİLGİ ALDILAR

Record gazetesi, "Quaresma ve Talisca, Ejderhaları parçaladı. Kartal'ın gücü Ejderha'yı yendi. Ejderha yetersiz kaldı ve teslim oldu" başlığıyla haberini okuyucularına duyururken; Porto'nun, Beşiktaş karşısında özellikle hücumda çok kötü ve yetersiz bir performans gösterdiğini yazan gazete, Porto'nun ilk yenilgisini ağır bir sonuçla aldığını belirtti. Ojogo gazetesi de, Porto'nun Devler Ligi'ne 4. kez sahasında yenilgi alarak başladığını ve Türk takımlarının Porto'ya karşı ilk resmi galibiyetini aldığını belirtti.

PORTO'YU DOMİNE ETTİLER

Diario do Noticias ise, "Ejderhalar, Türklerin kurduğu ağı koparamadı" manşetiyle sunduğu haberde, Portekiz temsilcisinin sezonun en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladığını vurguladı. Publico gazetesi de, "Porto, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Mavi-beyazlılar sezonun ilk yenilgisini aldı" değerlendirmesinde bulundu. Fransızların ünlü gazetesi Lequipe de manşetine taşıdığı haberde "Beşiktaş, Porto'yu evinde domine etti" diye yazdı.

MAÇIN ADAMI CENK TOSUN

Beşiktaş'ın etkili ve akıllı bir futbol ile Porto'yu yendiği belirten Portekizliler, Cenk Tosun'u ise maçın adamı seçtiler. Haberde, Beşiktaşlı futbolcuların maç sonrası demeçlerine de yer verildi. Ricardo Quaresma'nın, Porto'ya saygısını göstermek amacıyla, "Kariyerimin en kötü 90 dakikasını Porto'ya karşı oynadım" ve Pepe'nin, "Bu galibiyet, bize önemli bir avantaj sağladı" ifadelerine yer verildi.

NEGREDO'DAN İLK ASİST GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, siyah-beyazlı forma altında ilk asistini yaptı. Porto maçının ikinci yarısında oyuna giren tecrübeli forvet, Babel'in attığı golde yaptığı asistle, kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Q7: PORTO ÇIKMASIN DİYE DUA ETMİŞTİM

Önceki akşama kadar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 9 golün 6'sına 3 gol ve 3 asistle direkt katkıda bulunan Ricardo Quaresma; Porto galibiyeti sonrasında Sport TV'ye konuştu. Q7, "Profesyonel olduğumdan beri bence oynadığım en kötü 90 dakika buydu. Duygularınızı bir kenara atmaya çalışmak ne kadar zor olursa olsun, hayatımın geri kalanında bir Porto taraftarı olacağım. Herkes benim Porto'ya neler hissettiğini biliyor. Kuralar çekilmeden önce Porto'yla eşleşmemek için dua etmiştim. Ne yazık ki çıktı. Hem Porto hem de Beşiktaş, en çok mutlu olduğum yerler" dedi.

17 PAS SONRASI MUHTEŞEM GOL

Hollandalı oyuncu Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. Karabük deplasmanında siyah-beyazlılara 3 puanı getiren Babel'in, Porto'ya attığı gol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla pas ile atılan ikinci gol oldu. Siyah-beyazlılar Babel'in ayağından bulduğu golde tam 17 başarılı pas yaptı. Bu gol, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla pas ile atılan 2. gol olurken, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en organize golü PSG'li Mbappe'den geldi. Fransız yıldız, Celtic maçında 18 pasında sonunda topu ağlara gönderdi.

KARTALLAR, KAFASINI KOPARTI

Beşiktaş'ın Dragao'da aldığı galibiyet Benficalı taraftarların keyfini yerine getirdi. Siyah-beyazlılar gibi kendi amblemleri de Kartal olan Lizbon ekibinin taraftarları sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarları kutladı. Espriler ise, "Kartal, Ejderha'nın (Porto'nun stadı Ejderha anlamına geliyor" kafasını kopardı" üzerine kuruluydu.