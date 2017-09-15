Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Cenk Tosun, her geçen gün oynadığı futbol ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gözündeki değerini arttırıyor.
Beşiktaşlıların gözündeki değeri artan Cenk'in, diğer kulüpler gözündeki değeri de aynı oranda yükseliyor. Transfer sezonunun sonuna doğru birçok ekibin kadrosuna katmak istediği ve hatta İngiliz ekibi Crystal Palace'in yaptığı 12.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını tüm futbolseverler hatırlıyordur. Milli oyuncu bu rakama rağmen takımda kalmıştı...
Cenk'in A Milli Takım'a Hırvatistan maçında galibiyeti getiren golü atması, Süper Lig'de 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde de sahne alarak Porto'nun dünyaca ünlü kalecesi Iker Casillas'ı yaklaşık 32 metreden avlaması... Turkcell Süper Kupa maçında 2-1 kaybedilen Atiker Konyaspor maçında da takımın tek golünü atan isim olması... İşte tüm bu istatistikler göz önüne alındığında Cenk için Beşiktaş'a devre arasında yüklü bir bonservis ücretinin teklif edilmesi bekleniyor...
12.5 milyon Euro'ya 'hayır' diyen Beşiktaş'ın devre arasında gelecek tahmini 25 milyon Euro'luk teklif sonrasında ne yapacağı ise merak konusu...
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:34
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"Artık çok zor"
Toplam 74
Yorum
austersund champions league galatasarayi eleyen austerbum sampiyonlar ligi sampiyonu oldu simdi anladim galata gibi uefa sampiyonunu neden iki macta gs ezdiklerini
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Galatasaray para basacak
Toplam 25
Yorum
Aslan 45BIN ORTALAMAYA OYNARIZ ARTI BASKETBOL TAKIMI SAMPIYONLUGA OYNARSA 8-10BIN ORTALAMAYA OYNAR
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Organize işler
Toplam 1
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** collinaya haksizlik ediyoruz. galatasaray maclarinda, collina gelsin diye Allaha dua ederdik. simdi kötü gidisatin sorumlusu günah kecisi..
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