Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!

Beşiktaşlıların gözündeki değeri artan Cenk'in, diğer kulüpler gözündeki değeri de aynı oranda yükseliyor. Transfer sezonunun sonuna doğru birçok ekibin kadrosuna katmak istediği ve hatta İngiliz ekibi Crystal Palace'in yaptığı 12.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını tüm futbolseverler hatırlıyordur. Milli oyuncu bu rakama rağmen takımda kalmıştı...

Cenk'in A Milli Takım'a Hırvatistan maçında galibiyeti getiren golü atması, Süper Lig'de 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde de sahne alarak Porto'nun dünyaca ünlü kalecesi Iker Casillas'ı yaklaşık 32 metreden avlaması... Turkcell Süper Kupa maçında 2-1 kaybedilen Atiker Konyaspor maçında da takımın tek golünü atan isim olması... İşte tüm bu istatistikler göz önüne alındığında Cenk için Beşiktaş'a devre arasında yüklü bir bonservis ücretinin teklif edilmesi bekleniyor...

12.5 milyon Euro'ya 'hayır' diyen Beşiktaş'ın devre arasında gelecek tahmini 25 milyon Euro'luk teklif sonrasında ne yapacağı ise merak konusu...