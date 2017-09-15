"Bu gol özel bir tat verdi"
Beşiktaş'ın bonservisini almak için 18 milyon euro'luk ön teklif yaptığı Talisca, kendisini Benfica'dan soyutlamış.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:59
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Galatasaray para basacak
Toplam 19
Yorum
KaRTaL Hayalleeer hayaller ah hayaller...14.haftaya kadar hayal kurmak serbest size..ne demişler hayalle yaşayanı zevkle öperler...:))))))
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"Artık çok zor"
Toplam 44
Yorum
ahmet türkiyede tek büyük var oda galatasaray kupayı alın sizde büyük olun türkün gücünü gösterelim
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Tudor’un iki korkusu
Toplam 5
Yorum
CANARİES KASIMPAŞA MÜKEMMEL TOP OYNUYOR BU SENE. GALATASARAYI YENMESİ HİÇ SÜRPRİZ OLMAZ.
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