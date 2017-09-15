 "Bu gol özel bir tat verdi" – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    "Bu gol özel bir tat verdi"

    "Bu gol özel bir tat verdi"

    Beşiktaş'ın bonservisini almak için 18 milyon euro'luk ön teklif yaptığı , kendisini Benfica'dan soyutlamış.

    Maç sonunda Sport TV muhabiri Brezilyalı oyuncuya, "Bir Benfica oyuncusu olarak Porto'ya attığın gol ağzında ayrı bir tat bıraktı mı?" diye sordu. ise bu soruya, "Evet özel bir tat kaldı, ama bu tat sadece Şampiyonlar Ligi'nde attığım gol yüzündendi" cevabını verirken; karşılaşmayla ilgili de şu yorumu yaptı: "Bizim için harika bir oyundu. Hem ofansif hem de defansif olarak. Zor olacağını biliyorduk ama başardık."
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:59
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