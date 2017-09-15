Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!..
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un Porto maçında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Porto maçında sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan tetkikleri sonucu sol uyluk arka adelede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır." Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle bugünkü idmanda yer almadı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:30
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Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin Bostacı Fatih Terimden,Volkan Demirel'den Milli Takım kurtuldu, Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dansa inşallah kuruluruz, Milli Takım Başarılı olur,
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Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin bostancı Milli Takım Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dan kereme bekledikleri süre başarılı olamaz, başarılı olunsa idi dünya kupalarındaydık,olmuyor,
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"Artık çok zor"
Toplam 122
Yorum
Fenerbahceliyim Demek ki adamda ne kompleks varmış ki, bu şekilde düşünüyor. İlginç.
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