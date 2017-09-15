 Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!.. – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!..

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!..

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un Porto maçında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

    Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Porto maçında sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan tetkikleri sonucu sol uyluk arka adelede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır." Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle bugünkü idmanda yer almadı.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:30
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