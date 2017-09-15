Antrenmanda Medel tartışması

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1 saatten fazla sürdü.

Porto maçında oynayan oyuncular antrenmanın tamamına yakınında sahada kaldı. Isınma koşuları ile başlayan idman top kapma ve kaleci ile minik kalelerinde olduğu maç ile devam etti. Bu bölümden sonra Porto maçında oynayanlar, Quaresma haricinde antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular minik kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı. Quaresma ise arkadaşlarından ayrı yarım saat daha frikik çalışması yaptı.



ANTRENMANDA MEDEL TARTIŞMASI

Bu arada antrenmanın bir bölümünde Medel tartışması yaşandı.

Top kapma çalışmalarının yapıldığı bölümde Medel'in zorlandığını gören Şenol Güneş, doktora da söyleyerek Medel'i zorlanmaması için içeri gönderdi. Ancak yaklaşık 15 dakika sonra tekrar sahaya çıkan Medel açma germe hareketlerine başladı. Bu esnada doktor ile hararetli bir konuşma yapan Güneş, Şilili oyuncuyu bir kez daha içeri gönderdi. Medel'in sağ uyluğunda ağrı hissettiği ve kesin durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı açıklandı.



Porto maçında sol uyluk arka adelesinde kanama tespit edilen Oğuzhan ise tedavi olduğu için idmana katılmazken yavaş yavaş takım çalışmalarına katılan Gökhan Gönül çift kale maça kadar top çalışmalarına dahil oldu.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)