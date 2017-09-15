 Aboubakar'a ilk tepki Casillas'tan – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    'a ilk tepki 'tan

    <a href="/index/aboubakar?id=666e651c-456e-427f-ac82-e51770a4e8ad" class="" rel="tag">Aboubakar</a>'a ilk tepki <a href="/index/casillas?id=b84e658c-0eca-420f-b7df-acd14ceea60d" class="" rel="tag">Casillas</a>'tan

    Porto kalecisi , Vincent 'ın Beşiktaşlı futbolcuarla samimi görüntüler vermesiyle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

    Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler veren Vincent 'a takım kaptanı Iker 'tan imalı bir tepki geldi.

    İspanyol file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'cep telefonu yasak' emojisini kullandı ve 'ın vermiş olduğu görüntülere tepkisini üstü kapalı bir şekilde dile getirdi.



    Öte yandan 'ın bu paylaşımının altına siyah beyazlı taraftarlar birbirinden ilginç gönderilerde bulundu.













    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:34
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