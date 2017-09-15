Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler veren Vincent Aboubakar'a takım kaptanı Iker Casillas'tan imalı bir tepki geldi.

İspanyol file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'cep telefonu yasak' emojisini kullandı ve Aboubakar'ın vermiş olduğu görüntülere tepkisini üstü kapalı bir şekilde dile getirdi.







Öte yandan Casillas'ın bu paylaşımının altına siyah beyazlı taraftarlar birbirinden ilginç gönderilerde bulundu.



























