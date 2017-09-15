Porto kalecisi Casillas, Vincent Aboubakar'ın Beşiktaşlı futbolcuarla samimi görüntüler vermesiyle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler veren Vincent Aboubakar'a takım kaptanı Iker Casillas'tan imalı bir tepki geldi.
İspanyol file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'cep telefonu yasak' emojisini kullandı ve Aboubakar'ın vermiş olduğu görüntülere tepkisini üstü kapalı bir şekilde dile getirdi.
Öte yandan Casillas'ın bu paylaşımının altına siyah beyazlı taraftarlar birbirinden ilginç gönderilerde bulundu.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:34
-
Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin Bostacı Fatih Terimden,Volkan Demirel'den Milli Takım kurtuldu, Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dansa inşallah kuruluruz, Milli Takım Başarılı olur,
-
Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin bostancı Milli Takım Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dan kereme bekledikleri süre başarılı olamaz, başarılı olunsa idi dünya kupalarındaydık,olmuyor,
-
"Artık çok zor"
Toplam 122
Yorum
Fenerbahceliyim Demek ki adamda ne kompleks varmış ki, bu şekilde düşünüyor. İlginç.
Aboubakar'a ilk tepki Casillas'tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.